Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в заседании ВЕЭС

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Часть вопросов лидеры стран и их представители обсудят в закрытом режиме.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, в котором пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Видео с места событий публикует 5-tv.ru.

Известно, что встреча состоится в узком и расширенном форматах. Участники заседания обсудят работу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за последнее время, а также определят дальнейшие планы объединения.

Сообщалось, что часть вопросов лидеры стран и представители государств обсудят в закрытом режиме. Среди таких тем могут быть планы Армении по сближению с Евросоюзом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на заседание, сославшись на избирательную кампанию. Ереван на встрече представляет вице-премьер Мгер Григорян.

Путин находится в Астане с трехдневным государственным визитом. Ранее он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

После встречи российская и казахстанская стороны подписали совместные документы. Среди них — «заявление об основах дружбы и добрососедства», которое закрепляет дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин в Астане посетил выставку цифровых проектов стран ЕАЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

17:30
Мурашки от музыки: почему любимая песня заставляет тело дрожать
17:09
Лидеры ЕАЭС призвали Армению провести референдум о вступлении в Евросоюз
17:00
Как сделать лестницу в частном доме безопасной: простые правила проектировки
17:00
День длиннее года: как устроена самая странная жизнь на Венере
16:53
Своевременная помощь: в Госсовете обозначили задачи по поддержке ветеранов СВО
16:48
Армения в ЕАЭС и ИИ-вызовы: что обсуждают на саммите в Астане

Сейчас читают

«Хочу быть в образе»: Дюжев рассказал про проклятие после сериала «Бригада»
«В моем сердце»: Мерзликин назвал детей своей самой большой любовью
Диагностика рака: какие обследования помогают выявить разные виды онкологи
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео