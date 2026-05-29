Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в заседании ВЕЭС

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, в котором пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Видео с места событий публикует 5-tv.ru.

Известно, что встреча состоится в узком и расширенном форматах. Участники заседания обсудят работу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за последнее время, а также определят дальнейшие планы объединения.

Сообщалось, что часть вопросов лидеры стран и представители государств обсудят в закрытом режиме. Среди таких тем могут быть планы Армении по сближению с Евросоюзом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на заседание, сославшись на избирательную кампанию. Ереван на встрече представляет вице-премьер Мгер Григорян.

Путин находится в Астане с трехдневным государственным визитом. Ранее он провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

После встречи российская и казахстанская стороны подписали совместные документы. Среди них — «заявление об основах дружбы и добрососедства», которое закрепляет дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин в Астане посетил выставку цифровых проектов стран ЕАЭС.

