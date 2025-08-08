Встреча Путина и Трампа может состояться уже в понедельник

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Как площадка для переговоров рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Ватикан и Будапешт.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Саммит между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом может пройти уже в понедельник, 11 августа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Разговоры о встрече между странами после прибытия в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Он провел трехчасовой визит с Путиным, подготовив почву для очного саммита.

Затем помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал скорое проведение переговоров между лидерами, отметив, что место встречи уже согласовано, но не разглашается.

Главной темой переговоров станет ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине, обсуждение возможного прекращения огня, снятия санкций и налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном.

Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил США, что не намерен идти на территориальные уступки, что может осложнить итог саммита.

