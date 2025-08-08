Скандальный Стас Садальский: с кем артист успел поссориться за 74 года

Его творческая биография насыщена как успехами, так и громкими конфликтами.

Станислав Садальский — Заслуженный артист РСФСР, актер, журналист и блогер, чье имя стало символом открытости и бескомпромиссности. Его творческая биография насыщена как успехами, так и громкими конфликтами, которые попадали в центр внимания прессы.

Сегодня Станислав Садальский отмечает 74-й день рождения. URA.RU вспомнил, каким был его путь от ярких ролей до громких скандалов.

Одним из первых крупных скандалов стала ссора с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек. Садальский обвинил ее в кумовстве, заявив, что в театр берут только «детей из привилегированных семей». Волчек восприняла это как личное оскорбление, и их отношения были надолго испорчены.

Не менее резким было его мнение об Олеге Табакове, которого артист считал менее сильным руководителем МХАТа по сравнению с Олегом Ефремовым.

Досталось от Садальского и эстрадным звездам. Николая Баскова он называл «пустым местом», утверждая, что артист слишком часто мелькает на телевидении, теряя интерес зрителей.

«Тот, кто по телевизору мелькает, не собирает народ. Тот, кто дозированно себя выдает, — тот собирает. Коля Басков мелькает — и никому не нужен, пустое место», — написал артист в своем блоге.

Иногда его выходки носили провокационный характер. Так, в 2018 году он заявил, что у него и Татьяны Васильевой родится ребенок, зачатый в канадской клинике. Позже выяснилось, что это шутка, но дружбу артистов она серьезно испортила.

В последние годы Станислав Садальский все чаще оказывается в центре внимания не из-за ролей, а благодаря громким высказываниям и резонансным скандалам.

Был период, когда артист активно вел свой YouTube-канал, публикуя разоблачительные ролики, провокационные комментарии и личные истории. Однако уже два года новых выпусков там не появляется.

При этом Садальский продолжает активно вести «Живой журнал». Здесь он не только критикует коллег и события культурной жизни, но и порой высказывает одобрение. Так, он положительно оценил премию «Золотая маска», отметив, что теперь ее присуждают за реальный талант, и похвалил выпускников ГИТИСа за их выпускные работы.

