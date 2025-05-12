«Оставим скромность неудачникам!» — Садальский об успешной жизни в Москве

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 180 0

Садальский: оставьте скромность неудачникам

Фото, видео: Пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

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Путь актера и журналиста был полон взлетов и падений.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, как покорял столицу. Он заглянул на программу «Дорогие гости» на «Ретро FM» и в диалоге с ведущим Максимом Ковалевским специально для 5-tv.ru поделился воспоминаниями, как непросто дался ему переезд в Москву.

«Я люблю то место, где я родился. В маленьком чувашском селе, которое раньше называлось Чкаловское. Мы, приезжие, двигаем искусство и науку, а местные жители — сдают квартиры. Приезжие работают по-настоящему!» — заявил Садальский.

Путь актера был полон взлетов и падений. За 50-летнюю карьеру Садальский сыграл более 100 различных ролей в кино и театре. О том, как сильно изменилась его жизнь, он не стесняется рассказывать. И советует скромничать неудачникам.

«Сейчас я живу в новостройке, которая сделана под старину. Мой дом расположен в самом центре столицы. До Красной площади мне идти пешком пять минут, если ускориться, то могу добраться и за две. Я не хвастаюсь, а просто констатирую факт. Давайте оставим скромность неудачникам! Я приехал из деревни и теперь живу в центре Москвы!» — прокомментировал актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский откровенно рассказал о сексуальных извращениях.

 

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