Позаботьтесь о себе: прогноз Таро на неделю с 11 по 17 августа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 48 0

Прогноз Таро на неделю с 11 по 17 августа

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 11 по 17 августа 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Солнце)

5-tv.ru

Карта Солнце — одна из самых светлых в колоде. Она говорит о радости, ясности, успехе и внутреннем удовлетворении. Эта неделя — луч после долгого ожидания. Вы можете почувствовать прилив сил, уверенности, даже детской легкости.

Что бы ни происходило в прошлом, сейчас вы вступаете в фазу света. Это время, когда все становится проще, честнее, яснее.

Вы начинаете видеть результаты своих усилий — особенно в делах, связанных с творчеством, самореализацией, личными проектами.

Здоровье (Карта Таро — Королева Пентаклей)

5-tv.ru

Эта карта указывает на гармоничное состояние тела и духа. Вы находитесь в фазе, когда забота о себе становится привычкой, а не усилием. Возможно, вы уже начали следить за питанием, сном, движением. И теперь это приносит результат. Продолжайте в том же ритме.

Добавьте что-то теплое в свой распорядок: травяной чай, купание в ванной, прогулку на закате. Вы как сад — когда вы заботитесь о себе, вы расцветаете.

Финансы (Карта Таро — Десятка Пентаклей)

5-tv.ru

Это карта завершения, стабильности, семейного благополучия, признания. Возможны хорошие новости: по оплате, проекту, долгосрочному сотрудничеству.

Если вы ждали ответ, он может вскоре прийти. Если вы вложили силы, то вы получите признание. Возможно, речь идет о поддержке от семьи, партнера или организации.

Отношения (Карта Таро — Тройка Кубков)

5-tv.ru

Карта говорит о радости, поддержке, празднике чувств. Если вы в отношениях — возможна важная встреча, признание, романтический жест.

Если одиноки — высока вероятность знакомства с человеком, который вдохновляет, ценит и поддерживает. Но даже если речь не о романтике — эта неделя прекрасна для друзей, семьи, поддержки.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Сила)

5-tv.ru

Карта — не про внешнее давление, а про внутреннюю стойкость. Вы справитесь с трудностями, даже если они покажутся непреодолимыми.

Главное — не сила воздействия на других, а способность управлять собой: страхами, эмоциями, желаниями.

Доверьтесь себе. Не бойтесь брать ответственность. Вы сильнее, чем думаете.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Таро на август 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

20:02
Лукашенко: Зеленскому есть куда бежать, а простым украинцам — нет
19:48
Вашингтон надеется на сближение Киева и Москвы для запуска мирных переговоров
19:32
Говорящий попугай помог британским полицейским выйти на наркоторговцев
19:14
Новую развязку открыли на трассе М-11 «Нева»
19:00
Позаботьтесь о себе: прогноз Таро на неделю с 11 по 17 августа
18:56
Евросоюз одобрил поддержку Украине на сумму более 3,2 миллиарда евро

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс