«В постели он животное»: у члена королевской семьи Великобритании было более тысячи любовниц

Лилия Килячкова
Биограф Лауни: у брата короля Карла III Эндрю было более тысячи любовниц

Биограф Энрю Лауни выяснил у кого в королевской семье было более тысячи любовниц

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Kalker

Он спал с порнозвездами и актрисами, с моделями и спортсменками, с политиками и барменшами в клубах.

Британский принц Эндрю прославился не только своим королевским статусом, но и скандальными отношениями с женщинами. Биограф Эндрю Лауни в своей книге Entitled: The Rise and Fall of the House of York сообщает, что у принца было более тысячи любовниц. Главы из книги опубликовал Daily Mail.

По информации Лауни, младший брат короля Карла III буквально одержим сексом. Еще в интернате Гордонстоун Эндрю успели прозвать «Развратник Энди». В книге слова подкрепляются рассказами канадского журналиста Иэна Гальперина, который отмечает безудержную страсть принца.

«Он спал с порнозвездами и актрисами, с моделями и спортсменками, с политиками и барменшами в клубах», — передает книга слова канадского журналиста-расследователя Иэна Гальперина.

Даже финансист Джеффри Эпштейн, известный как организатор преступной сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был поражен похождениями принца. По словам Эпштейна, Эндрю поражал его по меркам извращений и пристрастий.

«По рассказам женщин, с которыми спали мы оба, в постели он какое-то животное. Ему нравятся такие вещи, которые даже для меня перебор, — и это при том, что я король извращений!» — говорил Эпштейн.

Однако самые громкие обвинения, преследовавшие принца в последние годы, касаются сексуального насилия над несовершеннолетними. В частности, американка Вирджиния Робертс-Джуффре утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли ее вступать с принцем в интимную связь. Чтобы избежать судебного разбирательства Эндрю согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов.

После скандала принца отстранили от королевских обязанностей, а позже лишили титулов и званий.

