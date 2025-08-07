Операция «Менайский мост»: король Карл III готовится к своей смерти

Британцы обеспокоены состоянием здоровья короля Карла III. Зачем монарх написал сценарий собственных похорон? Кого он хочет видеть на траурной церемонии? И есть ли в списке приглашенных опальный принц Гарри? Правда, что в отношениях запасного наследника престола и его жены Меган Маркл серьезный разлад? И действительно ли у супругов проблемы с деньгами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Есть шикарная пословица русская: готовь сани летом. А это же король. И будет весь мир смотреть на эти похороны. Это же такое шоу масштабное, поэтому, разумеется, что нужно продумать все детали, все мелочи», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

«Болезнь наверняка прогрессирует, и, возможно, Карл готовится уже к тому, что когда уйдет, он должен передать трон, корону в надежные руки», — предположила светский журналист Алена Павлова.

В Британии обсуждают сценарий похорон короля Карла III, который попал в прессу. Мероприятие под названием «Менайский мост» расписано по минутам. И участие в его разработке принимал лично монарх.

«К каждому подобному событию, траурному событию присваивается определенное название. В случае с Карлом III это „Менайский мост“. Почему Менайский? Это мост очень красивый, который соединяет Англию с Уэльсом. А Карл III до своего вступления в должность был принцем Уэльским», — объяснила эксперт по этикету Екатерина Богачева.

В январе прошлого года стало известно о болезни Карла III. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль. Король перенес операцию в связи с увеличением предстательной железы и прошел курс химиотерапии. Букингемский дворец не назвал разновидность рака. Но некоторые предположили, что речь идет о почках. Якобы именно из-за этого у него так сильно отекали пальцы рук.

«Действительно, отечность кистей, отечность пальцев может быть признаком хронической болезни почек, хронической почечной недостаточности», — отметил онколог Денис Романов.

Спустя несколько месяцев после лечения король вновь начал появляться на публике. Казалось, самое страшное позади. Но в марте состояние Карла ухудшилось. Его госпитализировали.

«Рецидивы возникают максимально, 80%, в первые два года. Опухоль может и быстро вернуться, но более того, опухоль может просто не ответить на лечение», — уточнил онколог Игорь Долгополов.

Планы давно заготовлены на случай смерти каждого члена королевской семьи. Причем августейшие особы сами вносят пожелания. Принцы Уильям и Гарри еще в подростковом возрасте выбрали музыку, цветы и молитвы, которые будут звучать во время их отпевания.

Читайте также Уильям не дождется? Сбудется ли темное пророчество про Карла III

«Представители монаршей семьи, безусловно, могут высказать свои пожелания. Например, сестра Елизаветы II принцесса Маргарет пожелала быть кремированной, и ее пожелания учли, хотя обычно представителей монаршей семьи хоронят в склепе в Церкви Святого Георгия в Виндзоре. Принц Филипп отменил в части своих мероприятий часть, связанную с, например, выражением публичного горевания, и его гроб не выставлялся», — рассказала Екатерина Богачева.

Подробные сценарии занимают сотни страниц. Одним из важнейших пунктов является список гостей траурной церемонии. Проститься с почившим могут только те, чьи имена он вписал сам. В связи с этим многим было интересно, захочет ли Карл III видеть на своей панихиде младшего сына, который здорово потрепал всей семье нервы.

«Это такой змеиный клубок, и он настолько набирает обороты, что конца и края ему не видно», — подчеркнула Алена Павлова.

Британские СМИ сообщают, что король добавил в число приглашенных и Гарри, и его жену Меган Маркл. А также их детей: Арчи и Лиллибет. Видимо, монарх решил: в такой скорбный час Виндзорам будет не до выяснения отношений.

«Желание примирить братьев, потому что после него они останутся, один встанет на трон, другой будет преемником, как бы подстраховывать (принц Гарри сложил с себя обязанности старшего члена королевской семьи в 2020 году — Прим.ред.), — это естественное желание короля. Он также понимает, что лучше худой мир, чем ссора», — отметила журналист Павлова.

По данным источников, близких к королевской семье, Карл очень переживает из-за ссоры с сыном. И надеется помириться с ним до своего отхода в мир иной. Судя по всему, надежда на это есть. В последнее время в прессе все чаще появляется информация о проблемах в браке Гарри и Меган. Говорят, супруги находятся на грани развода. А главная причина в нехватке денег.

Новая беда? Кейт Миддлтон напугала публику состоянием рук

«Кем бы он ни был, человеческие проблемы касаются и королевскую семью тоже», — высказался телеведущий Александр Белоногов.

«Принц Гарри привык к совершенно иному укладу и уровню жизни. Если мы вспомним о всех этих историях, связанных с тем, чтобы обеспечить королевскую охрану на территории другого государства, ведь он же неоднократно делал запросы для того, чтобы вернуть эту самую охрану себе. Что это такое? Это же огромные расходы», — подчеркнула эксперт по этикету.

Поклонники уверены: как только ситуация станет критической, опальный принц отправится за помощью к родне. Многие считают, что он и сам уже не раз пожалел о своих откровениях и разрыве отношений с близкими. И теперь очень хочет вернуться в Великобританию. Главное, чтобы не оказалось слишком поздно. Учитывая тревожные новости о состоянии Карла III, воссоединение семьи рискует случиться при весьма скорбных обстоятельствах.