Часть Южного Кавказа может оказаться под управлением США

Эфирная новость 80 0

Армения и Азербайджан подпишут договор со Штатами. Как пишет Reuters, соглашение предоставит Вашингтону исключительные права на разработку Зангезурского коридора.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба президента Азербайджана; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Часть Южного Кавказа уже через несколько часов может оказаться под управлением США.

Агентство Reuters выяснило, что на встрече Трампа, Пашиняна и Алиева, она пройдет в Белом Доме, будет подписано некое историческое соглашение между Штатами, Арменией и Азербайджаном. Само событие подается в контексте миротворческого образа Трампа.

Однако согласно источникам агентства, трехстороннее соглашение предоставит Вашингтону исключительные права на разработку так называемого Зангезурского коридора. Железная и автомобильная дороги должны соединить Азербайджан с Нахичеванью, это эксклав, который отделен от основной части страны территорией Армении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

21:22
Дорогу атому: в Казахстане начали строить первую в стране АЭС
21:05
«Под мамой»: SHAMAN передал управление фан-клубами самому близкому человеку
20:47
Заседание Совбеза посвятили вопросам региональной повестки
20:32
В результате обрыва канатной дороги в Нальчике пострадали восемь человек
20:18
Часть Южного Кавказа может оказаться под управлением США
20:02
Лукашенко: Зеленскому есть куда бежать, а простым украинцам — нет

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс