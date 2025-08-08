Часть Южного Кавказа может оказаться под управлением США

Часть Южного Кавказа уже через несколько часов может оказаться под управлением США.

Агентство Reuters выяснило, что на встрече Трампа, Пашиняна и Алиева, она пройдет в Белом Доме, будет подписано некое историческое соглашение между Штатами, Арменией и Азербайджаном. Само событие подается в контексте миротворческого образа Трампа.

Однако согласно источникам агентства, трехстороннее соглашение предоставит Вашингтону исключительные права на разработку так называемого Зангезурского коридора. Железная и автомобильная дороги должны соединить Азербайджан с Нахичеванью, это эксклав, который отделен от основной части страны территорией Армении.

