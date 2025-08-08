Дорогу атому: в Казахстане начали строить первую в стране АЭС

Эфирная новость 35 0

Первую АЭС в стране начали строить в Казахстане

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Работы ведутся совместными силами республики и «Росатома».

Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей атомной станции. Она станет первой в республике. Построят АЭС на берегу озера Балхаш, это примерно 300 километров от Алма-Аты.

Инженеры «Росатома» уже начали бурение разведочной скважины и сбор проб грунта. Исследования нужны для оценки сейсмической устойчивости и других важных параметров безопасности. Как рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев, российские специалисты используют весь опыт и передовые технологии для воплощения проекта в жизнь.

«Казахстан, проведя несколько серьезных обсуждений и на уровне общественности, и на уровне профессионального сообщества, выбрал, мне кажется, самый передовой и самый современный проект ВВЭР-1200. Это водо-водяной реактор на так называемых медленных тепловых нейтронах, которыми сегодняшний день составляет основу энергетики России и основу мирового экспорта атомных технологий», — поделился генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Новая АЭС поможет республике решить проблему энергодефицита. Работы займут около одиннадцати лет. Утверждена дорожная карта по созданию двух энергоблоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

23:08
Трамп: Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия
22:56
Нетаньяху осудил Мерца за запрет на поставки оружия Израилю
22:39
Скончался оператор мультфильма «Доктор Айболит» Александр Мухин
22:21
Обойдутся без третьих лиц: почему Европу не зовут на переговоры по Украине
22:03
Китай отреагировал на угрозу Трампа ввести пошлины за импорт нефти из России
21:46
В России могут запретить строить многоэтажки в городах с дефицитом инфраструктуры

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс