Дорогу атому: в Казахстане начали строить первую в стране АЭС

Работы ведутся совместными силами республики и «Росатома».

Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей атомной станции. Она станет первой в республике. Построят АЭС на берегу озера Балхаш, это примерно 300 километров от Алма-Аты.

Инженеры «Росатома» уже начали бурение разведочной скважины и сбор проб грунта. Исследования нужны для оценки сейсмической устойчивости и других важных параметров безопасности. Как рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев, российские специалисты используют весь опыт и передовые технологии для воплощения проекта в жизнь.

«Казахстан, проведя несколько серьезных обсуждений и на уровне общественности, и на уровне профессионального сообщества, выбрал, мне кажется, самый передовой и самый современный проект ВВЭР-1200. Это водо-водяной реактор на так называемых медленных тепловых нейтронах, которыми сегодняшний день составляет основу энергетики России и основу мирового экспорта атомных технологий», — поделился генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Новая АЭС поможет республике решить проблему энергодефицита. Работы займут около одиннадцати лет. Утверждена дорожная карта по созданию двух энергоблоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.