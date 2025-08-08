Трамп поручил Пентагону подготовиться к ударам по террористическим наркокартелям

В рамках секретной директивы президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить действия для проведения военных операций против признанных террористами наркокартелей в Латинской Америке. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на источники.

Поручение американского лидера является частью более широкой политики борьбы с наркоторговлей и террористическими угрозами в регионе. Указ дает Пентагону право применять военные действия против группировок.

«Решение привлечь американских военных к борьбе с картелями — это самый агрессивный шаг в рамках эскалации кампании администрации против картелей», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, такой шаг свидетельствует о том, что Трамп по-прежнему готов использовать вооруженные силы для выполнения задачи, которая в первую очередь считается обязанностью правоохранительных органов — пресекать поставки запрещенных веществ.

Администрация Трампа 20 февраля включила восемь латиноамериканских наркокартелей, в том числе мексиканские и центральноамериканские группировки, в список иностранных террористических организаций.

