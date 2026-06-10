«Это фашизм»: в Госдуме отреагировали на удар ВСУ по Севастополю

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Вражеский беспилотник прицельно атаковал здание с историческим полотном живописца Франца Рубо.

Как в Госдуме отреагировали на удар ВСУ по Севастополю

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат ГД Драпеко: у ВСУ отсутствуют ценности в связи с ударом по Севастополю

У ВСУ не осталось никаких ценностей. Об этом в беседе с Lenta.ru сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Поводом для такого заявления стал удар вражеского беспилотника по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

«Я думаю, что для ВСУ нет никакой ценности: ни культурной, ни человеческой. Они стреляют по детским учреждениям, по культурным. Это фашизм. Он такой», — сказала Драпенко.

Дрон ВСУ прицельно атаковал кровлю музея в ночь на 10 июня. Пламя мгновенно распространилось по зданию. Несмотря на все усилия пожарных, строение почти полностью выгорело, а с ним и значительная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» живописца Франца Рубо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за недостаточную реакцию на удар ВСУ по Севастополю. Она даже предложила купить билеты сотрудникам международной организации, чтобы они могли лично увидеть последствия украинской атаки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:50
«Это фашизм»: в Госдуме отреагировали на удар ВСУ по Севастополю
23:35
«Потерял сознание»: водитель автобуса о подробностях ДТП в Екатеринбурге
23:18
«Анастасия прекрасна»: Костомаров и Домнина вывели в свет 15-летнюю дочь
23:05
Путин разрешил ЦБ РФ и Сбербанку самостоятельно сбивать дроны
22:55
В центре Екатеринбурга камера зафиксировала момент смертельной аварии
22:45
Автобус после смертельного ДТП остался внутри храма в Екатеринбурге

Сейчас читают

Признает ли Россия итоги выборов в Армении? — комментарий участника гонки
Аксенова, Проклова, Варлей и другие: актрисы, которые решились рассказать о сексуальных домогательствах
Тихий закат великой актрисы: последние годы жизни Людмилы Чурсиной
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео