«Это фашизм»: в Госдуме отреагировали на удар ВСУ по Севастополю

Депутат ГД Драпеко: у ВСУ отсутствуют ценности в связи с ударом по Севастополю

У ВСУ не осталось никаких ценностей. Об этом в беседе с Lenta.ru сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Поводом для такого заявления стал удар вражеского беспилотника по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

«Я думаю, что для ВСУ нет никакой ценности: ни культурной, ни человеческой. Они стреляют по детским учреждениям, по культурным. Это фашизм. Он такой», — сказала Драпенко.

Дрон ВСУ прицельно атаковал кровлю музея в ночь на 10 июня. Пламя мгновенно распространилось по зданию. Несмотря на все усилия пожарных, строение почти полностью выгорело, а с ним и значительная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» живописца Франца Рубо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за недостаточную реакцию на удар ВСУ по Севастополю. Она даже предложила купить билеты сотрудникам международной организации, чтобы они могли лично увидеть последствия украинской атаки.

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