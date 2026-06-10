«Анастасия прекрасна»: Костомаров и Домнина вывели в свет 15-летнюю дочь

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Алена Куликова
Алена Куликова 40 0

Подписчики отметили, что дочь фигуристов выросла красавицей.

Костомаров и Домнина вышли в свет с дочерью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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Фигуристка Оксана Домнина показала в соцсетях семейные фото с премии «МУЗ-ТВ»

Российская фигуристка Оксана Домнина показала в социальных сетях семейные фотографии с красной дорожки премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение», сообщил корреспондент 5-tv.ru. Вместе с 49-летним фигуристом Романом Костомаровым на мероприятии присутствовала их 15-летняя дочь Анастасия. Супруги также воспитывают 10-летнего сына Илью, но на этой премии его не было.

«Семейный выход на премию <...> с моими любимыми! Роман Костомаров и Анастасия прекрасная», - подписала снимки в социальных сетях фигуристка.

Подписчики отреагировали комплиментами. Многие отметили, что девочка выросла красавицей. В комментариях написали: «Очень красивая семья. Дочка — копия Ромы», «Красивые — глаз не отвести», «Ромка в цветнике».

© РИА Новости/Кирилл Каллиников

Также Костомаров публиковал фото с сыном Ильей после бани, в шутку назвав его Фунтиком за сходство с героем мультфильма. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигурист Дмитрий Соловьев заступился за Авериных после слов Кошкиной о том, что они не имеют права называться олимпийскими чемпионками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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