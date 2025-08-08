Евросоюз одобрил поддержку Украине на сумму более 3,2 миллиарда евро

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Ранее ЕС хотели приостановить финансовые транши Незалежной из-за скандала с антикоррупционными органами.

Евросоюз поддержит Украину на сумму более 3,2 миллиарда евро

Фото: www.globallookpress.com/Adrian C. Nitu

Европейский союз (ЕС) принял решение выделить Киеву очередной, четвертый транш финансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро. Это следует из опубликованного заявления Совета ЕС.

«Это финансирование должно в первую очередь повысить макрофинансовую стабильность Украины и поддержать работу ее государственной администрации», — говорится в сообщении.

Транш, по заверениям представителей Евросоюза, должен помочь Незалежной в обслуживании госзаймов и поддержании гривны.

Всего с 2024 по 2027 годы ЕС обязался предоставить Украине порядка 50 миллиардов евро помощи в виде грантов и кредитов.

Совсем недавно возникал серьезный кризис в отношениях между Украиной и ЕС из-за скандала, связанного с попытками лидера киевского режима Владимира Зеленского ограничить независимость антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Это вызвало недовольство европейских государств, которые увидели в действиях Зеленского ограничение правовых свобод Украины. В результате Еврокомиссия и страны Евросоюза пригрозили Киеву полным прекращением финансовой поддержки, включая заморозку помощи на сумму около 1,5 миллиарда евро из программы Ukraine Facility.

Однако вскоре Зеленский закон скорректировал, а помощь от Евросоюза не заставила себя ждать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орбан призвал провести саммит России и ведущих стран Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

