«Это сложно»: Трамп высказался о возможном обмене территориями между Украиной и Россией

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

Фото: Reuters/Jessica Koscielniak

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться «позже или завтра».

Президент США Дональд Трамп заявил, что для подписания мирного соглашения между РФ и Украиной обе стороны должны пойти на территориальные уступки.

«Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы… планируем вернуть часть территорий и произвести обмены. Это сложно, ничего легкого здесь нет, очень сложно, но мы вернем кое-что, обменяем территории — все будет в интересах обеих сторон», — заявил глава Белого дома.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что, по его мнению, «президент Путин хочет мира». Того же, как утверждает американский лидер, хочет и президент Украины Владимир Зеленский.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

После визита спецпредставителя было официально объявлено о проведении личной встречи между Путиным и Трампом, которая может состояться уже в понедельник. Место пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и США работают над соглашением о прекращении украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

