Российская гимнастка Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе

Российская гимнастка Мария Рослякова впервые в истории выступила на Северном полюсе и установила рекорд. Об этом 8 августа сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Спортсменка 7 июля продемонстрировала свое мастерство в классическом гимнастическом костюме, исполнив программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре, обеспечивающем сцепление. Автором данной программы выступила тренер спортсменки Анна Полунина. Температура воздуха во время выступления была близка к нулю.

«С 5 августа ее выступление было зарегистрировано в Реестре рекордов России, а также в Международной книге рекордов Interrecord как достижение в категории «Официальное превосходство», — заявило издание.

В июне Федерация гимнастики России заявила о возвращении российских спортсменов и тренеров на международные соревнования. Сообщается, что российские гимнасты выступят на этапах Кубка мира 2025 года по прыжкам на батуте, которые пройдут в Португалии, Германии, Болгарии и Франции. Также запланировано участие российских спортсменов в чемпионате мира и первенстве мира по прыжкам на батуте. Российские судьи также получили допуск к участию в судействе на международных соревнованиях.

