Российская гимнастка Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 27 0

Гимнастка Мария Рослякова выступила на Северном полюсе и установила рекорд

Российская гимнастка покорила Северный полюс, установив мировой рекорд

Фото: Официальный сайт Реестра рекордов России

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Температура воздуха во время выступления спортсменки была близка к нулю.

Российская гимнастка Мария Рослякова впервые в истории выступила на Северном полюсе и установила рекорд. Об этом 8 августа сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Спортсменка 7 июля продемонстрировала свое мастерство в классическом гимнастическом костюме, исполнив программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре, обеспечивающем сцепление. Автором данной программы выступила тренер спортсменки Анна Полунина. Температура воздуха во время выступления была близка к нулю. 

«С 5 августа ее выступление было зарегистрировано в Реестре рекордов России, а также в Международной книге рекордов Interrecord как достижение в категории «Официальное превосходство», — заявило издание.

В июне Федерация гимнастики России заявила о возвращении российских спортсменов и тренеров на международные соревнования. Сообщается, что российские гимнасты выступят на этапах Кубка мира 2025 года по прыжкам на батуте, которые пройдут в Португалии, Германии, Болгарии и Франции. Также запланировано участие российских спортсменов в чемпионате мира и первенстве мира по прыжкам на батуте. Российские судьи также получили допуск к участию в судействе на международных соревнованиях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошел фестиваль воздушных гимнастов на ВДНХ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

2:08
«Вот вам секрет»: как Решетова приходила в форму после родов
1:48
Российская гимнастка Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе
1:32
Ушаков: Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ
1:25
В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА
1:06
Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
0:55
По цепочке: как штрафы для грузоперевозчиков ведут к подорожанию стройматериалов

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс