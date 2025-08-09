«Всех своих мужей любила»: Татьяна Буланова о предыдущих браках

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 26 0

Певица Татьяна Буланова: больше всего люблю третьего мужа

«Всех своих мужей любила»: Татьяна Буланова о предыдущих браках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С первым супругом, продюсером Николаем Тагриным, артистка поддерживает дружеские отношения.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова смогла обрести настоящее женское счастье только в браке с третьим супругом — бизнесменом Валерием Рудневым. Однако и предыдущие браки она не считает ошибкой. Об этом знаменитость рассказала корреспондентам «МК».

При этом, по словам певицы, она не жалеет о своих бывших избранниках.

«Конечно, нельзя сказать, что я однолюб. Я понимаю это чувство — любовь. Но влюбчивой себя назвать не могу. Я всех своих мужей любила. Больше всего, конечно, люблю третьего. А вообще, я очень верный человек. Это абсолютно точно», — объяснила Буланова.

Руднев предпочитает держаться подальше от шоу-бизнеса и не любит появляться на публике. По словам Татьяны, ей это очень нравится. Он может появиться с ней на светском мероприятии, но только если певица сама его об этом попросит.

В браке Валерия и Татьяны царит полная гармония. За более чем два года у пары не было ни разу серьезных разногласий. Певица надеется, что и дальше не будет. 

«Когда есть любовь, то есть уважение, есть почитание, желание уступить, не спорить. У нас с Валерой все это есть», — заявила артистка.

Татьяна Буланова подчеркивает, что не считает предыдущие браки ошибкой, каждый из них был важным этапом в ее жизни. С первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, она сохранила теплые дружеские отношения и продолжает сотрудничать. Второй брак, с футболистом Владиславом Радимовым, завершился не очень гладко, но Татьяна не винит в этом только его. Она считает, что в разрыве всегда виноваты обе стороны. На сегодняшний день бывшие супруги не общаются, и даже общий сын Никита не смог их примирить.

«Если человек хам, то его ничто не спасет», — пояснила певица.

Артистка признает, что в каждом из трех браков были свои достоинства и недостатки, но нынешний союз она считает особенным.

«Сейчас, с моим третьим мужем, больше плюсов. Минусов я, честно говоря, не вспомню. Если они и есть, то совсем незначительные, незаметные», — заключила Буланова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-супруг Татьяны Булановой просится к ней на подтанцовку.

ч Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

5:17
Облако надвигается: на Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла
4:59
«Мост между странами»: глава Аляски приветствует встречу президентов США и РФ
4:40
«Всех своих мужей любила»: Татьяна Буланова о предыдущих браках
4:16
«Вы меня смущаете»: Рома Зверь признался, что не любит слышать свою музыку
3:55
Влияние корональной дыры: на Земле началась магнитная буря
3:36
«Был настроен на победу»: гольфист Сергей Миронов о Кубке АГР

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс