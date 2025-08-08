Захотел обратно? Экс-супруг Татьяны Булановой просится к ней в подтанцовку

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Видео: экс-супруг Булановой танцует под ее песни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; Instagram*/radimov02; 5-tv.ru

Певицу буквально атакуют «видео-резюме».

Сотни людей хотят попасть в подтанцовку заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Сцена настолько манит поклонников певицы, что они даже организовали целый челлендж в социальных сетях. И к нему даже присоединился бывший супруг исполнительницы — футболист Владислав Радимов. Видео зажигательных танцев он опубликовал в личном блоге.

Слава балета Булановой, с которым она работает уже 25 лет, появилась неожиданно. Пользователи социальных сетей заострили внимание на так называемых энергосберегательных танцах.

Больше всего любви и критики поклонников досталось Дмитрию Берегуле, который и является автором хореографии. Он уже успел объяснить, что вялость движений — это результат усталости от концертных туров.

Но теперь многие фанаты творчества Булановой снимают танцевальные ролики под ее песни и спрашивают у Дмитрия: «возьмете в подтанцовку?».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у звезд есть причины отказывать в фотографиях с поклонниками. Об этом рассказала Татьяна Буланова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

