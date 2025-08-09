Украинские огневые точки были замаскированы в лесополосе.

Артиллерийские части 35-й армии группировки войск «Восток» на запорожском направлении поразили блиндажи и огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Координаты украинских формирований были установлены при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Затем по ним нанесли удары артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии.

В результате удара ВС РФ уничтожили несколько блиндажей и огневых точек, которые были замаскированы в лесопосадках, а также личный состав ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ночью Вооруженные силы Украины ночью 7 августа безуспешно атаковали север Ростовской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.