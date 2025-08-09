Артиллеристы ВС РФ поразили блиндажи ВСУ на запорожском направлении

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 37 0

Российские артиллеристы уничтожили блиндажи ВСУ на запорожском направлении

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинские огневые точки были замаскированы в лесополосе.

Артиллерийские части 35-й армии группировки войск «Восток» на запорожском направлении поразили блиндажи и огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Координаты украинских формирований были установлены при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Затем по ним нанесли удары артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии.

В результате удара ВС РФ уничтожили несколько блиндажей и огневых точек, которые были замаскированы в лесопосадках, а также личный состав ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ночью Вооруженные силы Украины ночью 7 августа безуспешно атаковали север Ростовской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Достичь общих позиций»: Украина и Запад проведут саммит перед встречей Путина и Трампа
6:41
«Пока страшно, но все может быть»: МакSим хотела бы стать мамой в третий раз
6:25
Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером
6:10
Анастасию Ивлееву внесли в базу сайта «Миротворец»*
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
5:36
Артиллеристы ВС РФ поразили блиндажи ВСУ на запорожском направлении

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс