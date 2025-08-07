В Ростовской области успешно отразили атаку ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Украина напала на север региона.

В Ростовской области успешно отразили атаку ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Ночью 7 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно атаковали север Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Наши военные ночью отразили атаку по северу области: в Чертковском и Миллеровском районах», — проинформировал глава области.

По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Однако информация о последствиях атаки все еще уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подстанция загорелась после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Ростовской области. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Возгорание произошло в хуторе Верхнеталовка. Огонь удалось быстро локализовать. Пострадавших нет.

Также во дворе частного дома вспыхнул навес. Пожар и там удалось оперативно остановить.

В ходе отражения этой массированной атаки БПЛА на территории региона были уничтожены беспилотники в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

