«Пока страшно, но все может быть»: МакSим хотела бы стать мамой в третий раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певица воспитывает двух дочерей — шестнадцатилетнюю Александру и десятилетнюю Марию.

Певица МакSим откровенно рассказала, что не исключает возможности в будущем стать мамой в третий раз. О возможном пополнении в семье и своих планах на будущее артистка рассказала в интервью NEWS.ru.

«Я склоняюсь больше к тому, что если в нашей семье появится ребенок, то он будет приемный. Страшно? Да, пока страшно. Но все может быть», — заявила певица.

МакSим очень любит своих дочерей: 16-летнюю Александру и десятилетнюю Марию. Она поддерживает их увлечения, особенно творческие. Старшая дочь пробовала себя в музыке, как и мама, а младшая увлекалась гимнастикой. Сейчас по словам певицы интересы девочек немного изменились.

«Дети уже переключились абсолютно. Сейчас маленькая играет в футбол, как и я, кстати, в детстве. Она еще худенькая такая же, кузнечик. Старшая тоже пишет очень неплохие песни, играет на гитаре для своих. Она такая глубокая девочка, очень интересная», — поделилась МакSим.

Ранее певица рассказала о своих видениях во время комы — артистка оказалась в незнакомом месте, напоминающем баню, и встретила там людей, которых никогда раньше не видела.

