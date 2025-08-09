Манул Тимофей из Московского зоопарка стал самым обсуждаемым котом в СМИ

Манул Тимофей, обитающий в Московском зоопарке, стал настоящей звездой российских медиа — самым обсуждаемым котом в стране, согласно данным исследования портала «Дзен. Новости», с которыми ознакомилась «Газета.ру».

Сообщается, что российские медиа посвятили Тимофею в полтора раза больше материалов, чем кошке Шупетт, принадлежавшей знаменитому дизайнеру Карлу Лагерфельду. В пятерку самых популярных животных также вошли домашняя пума по кличке Месси, пантера Луна и сфинкс Мэни.

В основном публикации касаются поведения животных, их привычек и особенностей ухода за ними.

Исследование было приурочено ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа.

В июне, Тимофей отметил свой пятый день рождения. Сотрудники зоопарка подготовили для него сюрприз — упаковали его любимое лакомство в крафтовую бумагу. После небольшой «охоты» за подарком Тимофей уединился в своем домике, чтобы насладиться угощением.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что манул Тимофей похудел к лету.

