В Пятигорске ликвидировали пожар на АЗС

Мурад Устаров
Спасатели полностью ликвидировали пожар, вспыхнувший после взрыва на автозаправке в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ставропольского края.

«Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В тушении огня участвовали свыше 50 пожарных, а также 15 единиц техники. Городские власти на время перекрывали улицу, где располагалась заправочная станция.

Взрыв на АЗС Пятигорска прогремел днем 16 мая. Сразу после него на объекте вспыхнул мощное возгорание, которое охватило тысячи квадратных метров. Мэр города Дмитрий Ворошилов заявил, что инцидент произошел из-за нарушений правил безопасности во время разгрузки газовоза. Кроме того, он добавил, что в результате взрыва в 17 квартирах выбило окна.

Ранее краевой губернатор Владимир Владимиров заявил, что в результате происшествия шесть человек получили ранения. Их доставили в медицинские учреждения города для оказания необходимой помощи.

