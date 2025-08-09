В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело после хлопка газа на предприятии

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

По последним данным, в результате ЧП пострадали 36 человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на предприятии после хлопка газовоздушной смеси на территории «Башкирской содовой компании». Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.

«В Стерлитамаке по факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии следственным отделом по городу Стерлитамак СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ)», — говорится в публикации ведомства.

В результате происшествия пострадали, по последним данным, 36 человек, из которых 22 — госпитализированы. Сотрудники СК проводят проверку и устанавливают все причины, которые способствовали произошедшему.

Сегодня, 9 августа, в первой половине дня (по московскому времени. — Прим.ред) на территории «Башкирской содовой компании» произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. В ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники.

Кроме того, ранее министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил, что для оказания помощи пострадавшим в Стерлитамак из Уфы вылетели бригады врачей. В ее состав вошли реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

