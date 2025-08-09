Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско

Актер скончался на 95-м году.

Ушел из жизни народный артист РФ Иван Иванович Краско. Его сердце остановилось сегодня в 11:30, уточнил источник 5-tv.ru.

О смерти Краско также написал в свом Telegram-канале председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва Александр Ржаненков.

«Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом», — прокомментировал он в публикации.

Депутат отметил, что Краско был настоящим и редким другом. По его словам, с ним всегда можно было поговорить не только о высоком, но и посмеяться над простым.

Известно, что актер последние несколько лет боролся с последствиями инсультов. Последний - четвертый - он перенес в 2023 году. После него он не чувствовал всю левую часть тела и лица. Также артист страдал артериальной гипертензией и нарушением кровообращением в мозге.

Актер находился под пристальным присмотром врачей, а незадолго до смерти попал в реанимацию. 1 августа стало известно о его госпитализации в тяжелом состоянии. Медики делали все возможное, но спасти актера не удалось.

Краско родился в 1930 году в Ленинградской области. С 1961 по 1965 год был актером Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. С 1965-го служил в Петербургском академическом драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржеской.

На его счету — многочисленные роли в спектаклях, в том числе по таким произведениям как: «Воскресенье», «На всякого мудреца довольно простоты», «Женитьба», «Идиот».

В 1961 году актер начал сниматься в кино. Его дебютной работой стала эпизодическая роль летчика в картине «Балтийское небо» режиссера Владимира Венгерова. Также Краско снялся в таких фильмах, как «Принц и нищий» Вадима Гаузнера, «Тарас Бульба» Владимира Бортко, «Сержант милиции» Герберта Раппопорта и многих других.