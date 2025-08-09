Узбекистан поддержал мирную декларацию Армении и Азербайджана

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 18 0

В МИД республики заявили, что соглашение создаст условия для запуска масштабных транспортных и инфраструктурных проектов в регионе.

Узбекистан поддержал мирную декларацию Армении и Азербайджана

Фото: www.globallookpress.com/Nathan Howard - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство иностранных дел Узбекистана поддержало подписание мирной декларации между Арменией и Азербайджаном, отметив, что этот шаг откроет возможности для запуска крупных транспортных и инфраструктурных инициатив на Южном Кавказе.

«Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона», — говорится в заявлении на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что подписание декларации стало возможным благодаря твердой политической воле лидеров Армении и Азербайджана, а также активным миротворческим действиям президента США Дональда Трампа.

Документ о мирном урегулировании многолетнего конфликта был подписан в пятницу в Белом доме лидерами США, Армении и Азербайджана. Страны договорились расширить взаимодействие в сферах энергетики, торговли и технологий, включая развитие искусственного интеллекта. Кроме того, Вашингтон снял ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.

Ранее, писал 5-tv.ru, Алиев и Пашинян предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
Узбекистан поддержал мирную декларацию Армении и Азербайджана
17:15
Пушков назвал выбор места для встречи Путина и Трампа нестандартным
16:57
Звук, пятна и пуговка: как правильно выбрать спелый сладкий арбуз
16:41
Столичные НКО объединили неравнодушных москвичей для помощи бойцам СВО
16:18
«Не хочу оказаться на месте Баталова»: завещание Ивана Краско — кому достанется имущество
16:00
В Ростовской области мужчина погиб при обрушении кровли в шахте

Сейчас читают

Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Герой на экране и ловелас в жизни: чем запомнится актер Иван Краско
Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс