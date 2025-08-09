Узбекистан поддержал мирную декларацию Армении и Азербайджана

Министерство иностранных дел Узбекистана поддержало подписание мирной декларации между Арменией и Азербайджаном, отметив, что этот шаг откроет возможности для запуска крупных транспортных и инфраструктурных инициатив на Южном Кавказе.

«Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона», — говорится в заявлении на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что подписание декларации стало возможным благодаря твердой политической воле лидеров Армении и Азербайджана, а также активным миротворческим действиям президента США Дональда Трампа.

Документ о мирном урегулировании многолетнего конфликта был подписан в пятницу в Белом доме лидерами США, Армении и Азербайджана. Страны договорились расширить взаимодействие в сферах энергетики, торговли и технологий, включая развитие искусственного интеллекта. Кроме того, Вашингтон снял ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.

Ранее, писал 5-tv.ru, Алиев и Пашинян предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.