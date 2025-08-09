Алиев и Пашинян предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азейбарджана Ильхам Алиев

Пашинян и Алиев предлагают выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Тема:
Нобелевская премия

Заявление прозвучало после подписания ряда документов, направленных на мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азейбарджана Ильхам Алиев предложили номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом они заявили представителям прессы в Белом доме.

«Мы с премьер-министром Пашиняном готовы направить совместное обращение в Нобелевский комитет о присуждении премии мира Дональду Трампу», — сообщил Алиев журналистам.

Также лидеры стран отметили, что хотели бы получить приглашение от Трампа в том случае, если американский лидер все же получит премию. В этот же день премьер-министр и глава Армении подписали декларацию, направленную на мирное урегулирование конфликта. Кроме того, американская сторона заявила о снятии ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном. Подчеркивается, что в ходе встречи Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились о прекращении противостояния и восстановлении дипломатических отношений.

Это не первое предложение о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира. 7 августа Камбоджа выдвинула его кандидатуру за роль в урегулировании конфликта с Таиландом. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет подчеркнул, что это жест признательности за «инициативу и поддержку» Трампа в решении спора. Также предложение поддержали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и правительство Пакистана.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за посредничество в перемирии между Израилем и Ираном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Нобелевская премия
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

