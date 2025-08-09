МИД РФ напомнил о ключевой роли России в запуске нынешнего этапа диалога Баку и Еревана

Мария Захарова заявила, что текущий этап нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией был запущен при активном содействии Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что текущий этап нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией был запущен при активном содействии Москвы и подписании трехстороннего заявления в 2020 году.

«Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — цитирует Захарову на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что Россия поддерживает любые шаги, способствующие обеспечению безопасности в регионе и выстраиванию мирных отношений между Баку и Ереваном. Захарова также отметила, что прошедшая в Вашингтоне встреча лидеров Южного Кавказа заслуживает положительной оценки, несмотря на то, что ранее стороны предпочитали вести переговоры без внешнего посредничества.

По мнению дипломата, оптимальное решение проблем региона возможно через совместный поиск договоренностей странами Южного Кавказа при поддержке соседних государств — России, Ирана и Турции. Она также добавила, что важно учитывать фактор членства Армении в ЕАЭС, и что охрана ее границы с Ираном осуществляется российскими пограничниками.

Ранее, писал 5-tv.ru, Узбекистан поддержал мирную декларацию Армении и Азербайджана.

