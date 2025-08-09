Путин провел телефонные переговоры с Лула да Силвой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений.

Путин провел телефонные переговоры с Лула да Силвой

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений стратегического партнерства, а также взаимодействия в рамках БРИКС», — говорится в сообщении.

Во время беседы российский лидер рассказал о результатах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Президент Бразилии, в свою очередь, поддержал инициативы, направленные на поиск путей урегулирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лула да Силва заявил о независимости Бразилии от США. Республика выстроила крепкие экономические связи с большинством стран мира. Президент отметил, что в Бразилии понимают значимость отношений с США. Однако правительство республики не намерено уступать Вашингтону по вопросам, которые могут затронуть национальный суверенитет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод
18:49
«Самое стратегическое место в мире»: сенатор США о встрече Путина и Трампа на Аляске
18:31
Удивили: политолог Ордуханян о встрече Путина и Трампа на Аляске
18:12
Путин провел телефонные переговоры с Лула да Силвой
17:53
МИД РФ напомнил о ключевой роли России в запуске нынешнего этапа диалога Баку и Еревана
17:32
Узбекистан поддержал мирную декларацию Армении и Азербайджана

Сейчас читают

Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Герой на экране и ловелас в жизни: чем запомнится актер Иван Краско
Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс