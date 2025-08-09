Путин провел телефонные переговоры с Лула да Силвой

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений стратегического партнерства, а также взаимодействия в рамках БРИКС», — говорится в сообщении.

Во время беседы российский лидер рассказал о результатах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Президент Бразилии, в свою очередь, поддержал инициативы, направленные на поиск путей урегулирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лула да Силва заявил о независимости Бразилии от США. Республика выстроила крепкие экономические связи с большинством стран мира. Президент отметил, что в Бразилии понимают значимость отношений с США. Однако правительство республики не намерено уступать Вашингтону по вопросам, которые могут затронуть национальный суверенитет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.