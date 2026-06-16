Трамп рассказал, когда и где он встретится с Зеленским

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Президент США и глава киевского режима находятся на саммите G7 во Франции.

Когда и где Трамп встретится с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп планирует второй раз за день встретиться с Зеленским

На полях саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Об этом во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани сообщил глава Белого дома.

По словам Трампа, встреча с Зеленским была очень хорошей. В подробности вдаваться он не стал, но при этом добавил, что чуть позже намерен еще раз переговорить с главой киевского режима.

«У нас была хорошая встреча. Я встречусь с ним (с Зеленским. — Прим.ред.) еще раз позднее», — процитировало ТАСС Трампа.

Американский лидер подчеркнул, что после подписания сделки с Ираном он хочет вернуться к обсуждению урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он сделает все возможное для скорейшего решения этого кризиса.

Ранее во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп сказал, что в ближайшее время его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер намерены посетить Москву. Вероятнее всего, главная цель визита — продолжение обсуждения мирных переговоров с Киевом. Точная дата их приезда пока неизвестна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
«Качество жизни улучшается»: Путин провел встречу с главой Северной Осетии
14:19
«Биби должен быть ответственнее»: Трамп недоволен поведением Израиля в отношении Ливана
14:18
Умерла актриса фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая
14:11
Турция готова предоставить площадку для диалога по Украине
14:06
Трамп рассказал, когда и где он встретится с Зеленским
14:00
Спорт не вне политики: активисты пронесли оппозиционный флаг со львом на матч Иран — Новая Зеландия

Сейчас читают

В Индии заблокировали Telegram из-за скандала с утечкой вопросов экзамена
Две маленькие девочки пропали после прогулки у карьера в Петрозаводске
«Теперь я отпускаю себя»: о чем говорила Эдже Иртем в последнем интервью
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео