«Биби должен быть ответственнее»: Трамп недоволен поведением Израиля в отношении Ливана
Глава Белого дома отметил, что раньше у него были хорошие отношения с Биньямином Нетаньяху.
Фото: www.globallookpress.com/Peng Ziyang
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Трамп недоволен поведением Израиля в отношении Ливана
Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как ведет себя Израиль в отношении Ливана. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
«У меня были прекрасные отношения с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. — Прим. ред.), но теперь Биби должен быть более ответственным в том, что касается Ливана», — подчеркнул американский лидер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США несут ответственность за соблюдение будущего соглашения с Тегераном, и потребовал от Израиля немедленно прекратить удары по Ливану.
Заявление прозвучало в телефонных переговорах с коллегами из Турции, Египта и Ирака. Иран и США завершили работу над текстом меморандума, который будет подписан 19 июня в Швейцарии. Замглавы МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран не полностью доверяет Вашингтону и готов принять ответные меры в случае нарушения сделки.
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