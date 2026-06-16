«Биби должен быть ответственнее»: Трамп недоволен поведением Израиля в отношении Ливана

Трамп недоволен поведением Израиля в отношении Ливана

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как ведет себя Израиль в отношении Ливана. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«У меня были прекрасные отношения с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. — Прим. ред.), но теперь Биби должен быть более ответственным в том, что касается Ливана», — подчеркнул американский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США несут ответственность за соблюдение будущего соглашения с Тегераном, и потребовал от Израиля немедленно прекратить удары по Ливану.

Заявление прозвучало в телефонных переговорах с коллегами из Турции, Египта и Ирака. Иран и США завершили работу над текстом меморандума, который будет подписан 19 июня в Швейцарии. Замглавы МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран не полностью доверяет Вашингтону и готов принять ответные меры в случае нарушения сделки.

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