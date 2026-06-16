Умерла актриса фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

В числе проектов с ее участием — «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания» и другие.

Чем была известна умершая актриса Алиса Песоцкая

Фото: Кадр из к/ф «О чём говорят мужчины», реж. Дмитрий Дьяченко, 2010 г.

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Актриса Алиса Песоцкая, известная зрителям по роли дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины», умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Причина смерти Алисы Песоцкой официально не раскрывалась. По данным источника, актрисы не стало после непродолжительной болезни 3 июня. Новость о ее уходе появилась позже. Песоцкой исполнилось 54 года 12 мая.

У артистки было не так много ролей в кино, однако зрителям она запомнилась яркой внешностью и харизмой. Самой узнаваемой ее работой стала роль в фильме «О чем говорят мужчины».

Песоцкая окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году. После этого она выступала на сцене Молодежного камерного театра «Славичи».

Основной сферой деятельности Алисы Песоцкой, жившей в Москве, стал пиар. При этом она продолжала появляться в кино и сериалах, чаще всего в небольших ролях. В числе проектов с ее участием — «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания» и другие. Последней картиной, в которой появилась Песоцкая, стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне», вышедшая в 2025 году.

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