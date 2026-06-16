Турция готова предоставить площадку для диалога по Украине

Турция выразила готовность сделать все возможное в лице посредника в конфликте на Украине и предложить площадку для диалога. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее», — заявил он.

Турецкий дипломат отметил, что страна возьмет на себя роль посредника в переговорах.

«Это касается посреднической роли: или может быть сама посредником, или же оказать такую платформу, площадку», — отметил он.

К тому же он отметил, что российско-украинская эскалация способна ухудшить сложившуюся ситуацию. В связи с этим Фидан указал на важность действий на опережение.

«Эта дестабилизация, эта эскалация может привести к еще большему разгару войны, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы это завершить», — заключил он.

Министр иностранных дел Турции прилетел в Москву с визитом, который продлится с 15 по 17 июня.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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