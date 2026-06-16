Турция готова предоставить площадку для диалога по Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Глава МИД страны Хакан Фидан указал на важность действий на опережение.

Какая роль у Турции в урегулировании конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Турция выразила готовность сделать все возможное в лице посредника в конфликте на Украине и предложить площадку для диалога. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее», — заявил он.

Турецкий дипломат отметил, что страна возьмет на себя роль посредника в переговорах.

«Это касается посреднической роли: или может быть сама посредником, или же оказать такую платформу, площадку», — отметил он.

К тому же он отметил, что российско-украинская эскалация способна ухудшить сложившуюся ситуацию. В связи с этим Фидан указал на важность действий на опережение.

«Эта дестабилизация, эта эскалация может привести к еще большему разгару войны, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы это завершить», — заключил он.

Министр иностранных дел Турции прилетел в Москву с визитом, который продлится с 15 по 17 июня.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
«Качество жизни улучшается»: Путин провел встречу с главой Северной Осетии
14:19
«Биби должен быть ответственнее»: Трамп недоволен поведением Израиля в отношении Ливана
14:18
Умерла актриса фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая
14:11
Турция готова предоставить площадку для диалога по Украине
14:06
Трамп рассказал, когда и где он встретится с Зеленским
14:00
Спорт не вне политики: активисты пронесли оппозиционный флаг со львом на матч Иран — Новая Зеландия

Сейчас читают

В Индии заблокировали Telegram из-за скандала с утечкой вопросов экзамена
Две маленькие девочки пропали после прогулки у карьера в Петрозаводске
«Теперь я отпускаю себя»: о чем говорила Эдже Иртем в последнем интервью
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео