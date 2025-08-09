В Великобритании произошла утечка радиоактивной воды с военной базы

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Аналогичные инциденты уже происходили в 2010 и 2019 годах.

В Великобритании произошла утечка радиоактивной воды с военной базы

Фото: www.globallookpress.com/Jim West

Радиоактивная вода с военной базы в Коулпорте, где хранятся боеголовки для ядерных подлодок Trident, была сброшена в морской залив Лох-Лонг в Шотландии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы Агентства по охране окружающей среды Шотландии (SEPA).

«Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысяч водопроводных труб на базе», — говорится в документах.

Аналогичные утечки уже происходили в 2010 и 2019 годах. Хотя уровень радиации был низким и не угрожал здоровью населения, SEPA признало, что недостатки в обслуживании привели к поломке труб и повторной утечке, дополняет Газета.Ru.

Минобороны Великобритании пообещало принять меры, однако в 2021 году произошли новые инциденты, вызвавшие дополнительную проверку.

Правительство пыталось скрыть информацию, ссылаясь на национальную безопасность, однако по требованию шотландского комиссара по информации Дэвида Гамильтона документы были рассекречены, несмотря на опасения за репутацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Роскосмосе» заявили о продолжающейся утечке воздуха на российском сегменте МКС.

