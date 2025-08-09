В Москве в ДТП с мотоциклом и электровелосипедом погибли два человека

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Транспортное средство впоследствии столкнулось с мачтой городского освещения.

Фото, видео: 5-tv.ru

На Ходынском бульваре в Москве произошла авария с участием мотоцикла и электровелосипеда, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«В районе дома 4 произошло столкновение мотоцикла и электровелосипеда, с последующим наездом мотоцикла на препятствие (мачту городского освещения. — Прим. Ред.)», — рассказали в ведомстве.

На месте от полученных травм скончались мотоциклист и его пассажир. Водитель электровелосипеда был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 17-летний подросток на питбайке сбил шестилетнего мальчика. Молодой человек двигался по газону вдоль Приморского шоссе в Сестрорецке и на большой скорости столкнулся с ребенком, который бежал по траве.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавший ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. В ведомстве также сообщили, что ведется проверка по факту управления питбайком несовершеннолетним и выясняется, имел ли он право управлять данным транспортным средством.

