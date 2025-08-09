«Самый опасный город»: Трамп готовит план по борьбе с преступностью в Вашингтоне

Президент США заявил, что столица страны стала одним из лидеров по уровню насильственных преступлений.

Президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон, округ Колумбия, одним из наиболее опасных городов планеты. Об этом 9 августа сообщило издание The Independent.

«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, по сути, остановит насильственные преступления в Вашингтоне, округ Колумбия. Он стал одним из самых опасных городов в мире», — сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что ситуация изменится, и вскоре столица сможет из «самого опасного» города превратиться в «самый безопасный».

Ранее, 6 августа, Трамп предложил передать Вашингтон под федеральное управление в связи с ростом уровня преступности. По его словам, значительная часть нарушителей остается безнаказанной из-за молодого возраста. В этой связи президент предложил пересмотреть законодательство, чтобы привлекать к ответственности несовершеннолетних правонарушителей наравне со взрослыми, начиная с 14 лет, и отправлять их в тюрьму «на долгие сроки».

