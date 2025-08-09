«Самый опасный город»: Трамп готовит план по борьбе с преступностью в Вашингтоне

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 20 0

Дональд Трамп назвал Вашингтон одним из самых опасных городов мира

«Самый опасный город»: Трамп готовит план по борьбе с преступностью в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com/Juliane Sonntag

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США заявил, что столица страны стала одним из лидеров по уровню насильственных преступлений.

Президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон, округ Колумбия, одним из наиболее опасных городов планеты. Об этом 9 августа сообщило издание The Independent.

«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, по сути, остановит насильственные преступления в Вашингтоне, округ Колумбия. Он стал одним из самых опасных городов в мире», — сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что ситуация изменится, и вскоре столица сможет из «самого опасного» города превратиться в «самый безопасный».

Ранее, 6 августа, Трамп предложил передать Вашингтон под федеральное управление в связи с ростом уровня преступности. По его словам, значительная часть нарушителей остается безнаказанной из-за молодого возраста. В этой связи президент предложил пересмотреть законодательство, чтобы привлекать к ответственности несовершеннолетних правонарушителей наравне со взрослыми, начиная с 14 лет, и отправлять их в тюрьму «на долгие сроки».

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп высказался о возможном обмене территориями между Украиной и Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:24
Посол РФ рассказал, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
22:01
«Самый опасный город»: Трамп готовит план по борьбе с преступностью в Вашингтоне
21:39
За два часа сбиты 26 украинских БПЛА над РФ и Азовским морем
21:19
Безумие и отвага? Мужчина совершил прыжок с парашютом с Эйфелевой башни
20:51
В Москве в ДТП с мотоциклом и электровелосипедом погибли два человека
20:32
Иран заявил о несогласии с созданием коридора через Армению

Сейчас читают

Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Шантаж любовницы, интим втроем и диплом актера: за что Шепс снискал популярность скандалиста на «Битве экстрасенсов»
Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс