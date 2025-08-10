СК закрыл дело о смерти младенца в семье, где погибли четверо детей от дихлофоса

Расследование завершено из-за отсутствия состава преступления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Хакасии завершил расследование по делу о смерти младенца из семьи Виноградовых в поселке Красная Сопка Назаровского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГСУ СК РФ.

Трехмесячный ребенок скончался в феврале 2025 года. Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. В ходе следствия не выявлено фактов противоправных действий в отношении малыша.

В ведомстве уточнили, что смерть младенца произошла не насильственным путем, а стала следствием механической асфиксии — дыхательные пути ребенка были закрыты содержимым желудка. На основании этих выводов уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

В сентябре 2024 года многодетная мать приготовила для семьи курицу и пельмени. На следующий день все члены семьи почувствовали сильное ухудшение самочувствия. Несмотря на своевременную госпитализацию, четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет скончались.

Расследование выявило, что глава семьи перед трагедией обработал дом дихлофосом, проигнорировав инструкции по безопасности и превысив допустимую дозу. В результате химикат попал на пищу, посуду, мебель и постельные принадлежности, что и стало причиной отравления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае начался суд по громкому делу о смертельном отравлении четырех детей средством от насекомых.

