Сергей Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 92 0

Мэр поблагодарил специалистов за вклад в развитие столицы.

Собянин поздравил с Днем строителя работников и ветеранов отрасли

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя.

Он подчеркнул, что столичные специалисты создают объекты, которые надолго остаются в истории города, и делают это с любовью к своему делу и Москве.

«Спасибо всем, кто строит Москву. Для нас и для будущих поколений», — написал мэр в своем Telegram-канале.

День строителя — один из значимых профессиональных праздников в России. Он отмечается во второе воскресенье августа и объединяет архитекторов, проектировщиков, инженеров, рабочих и всех, кто участвует в создании и благоустройстве городов. Традиция празднования ведет свое начало с 1956 года, когда был введен указ о его официальном установлении.

Сегодня московские строители реализуют масштабные проекты в сфере жилья, транспортной инфраструктуры и благоустройства. По словам городских властей, их труд меняет облик столицы и повышает качество жизни миллионов горожан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что правительство РФ рассмотрит предложение ввести нулевую ставку по образовательным кредитам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
Путин поздравил Александра Адабашьяна с 80-летием
11:55
«Люди бежали, дети плакали»: в Саратовской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
11:40
Сергей Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником
11:25
«Словно в фильме ужасов»: мать убила двоих детей и покончила с собой
11:11
«Победим, но с радостью!»: Садальский — новое лекарство для раненых в бою
11:05
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Сейчас читают

Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США
«Впереди сложная дипломатическая работа»: политолог оценил вероятные итоги встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс