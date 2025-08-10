ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску ВСУ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску ВСУ

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российские войска нанесли удары по ключевым объектам украинских боевиков.

Российские военные 10 августа поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, который использовался для переброски украинских войск на Донбасс. Об этом сообщает Минобороны России.

В сообщении ведомства говорится, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме железнодорожного узла, поражены склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 134 районах.

Ранее, 9 августа, российские войска уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 пункт дислокации украинской бригады в Донецкой народной республике. Этот объект находился в промышленной зоне на окраине Константиновки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
9 авг
Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
31 июл
Триколор над Часов Яром: как ВС РФ освобождали город
3 июл
ВС РФ освободили населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области
29 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР
27 июн
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
26 июн
Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
26 июн
ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону противника в ДНР
25 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР
24 июн
Российская армия освободила Дылеевку в ДНР
14 июн
Российские военные освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Режиссер Юрий Бутусов умер на 64-м году жизни
13:05
В Госдуме предложили ограничить наценку на социально значимые продукты до 15%
12:50
Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном
12:40
ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску ВСУ
12:35
В Манеже представили лучшие строительные проекты Москвы
12:20
В Новосибирске подростка ограбили на сумму почти 2 млн рублей

Сейчас читают

Режиссера картины «Олдбой» Пак Чхан Ука исключили из гильдии сценаристов США
«Впереди сложная дипломатическая работа»: политолог оценил вероятные итоги встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс