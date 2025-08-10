ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску ВСУ
ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска нанесли удары по ключевым объектам украинских боевиков.
Российские военные 10 августа поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, который использовался для переброски украинских войск на Донбасс. Об этом сообщает Минобороны России.
В сообщении ведомства говорится, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме железнодорожного узла, поражены склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 134 районах.
Ранее, 9 августа, российские войска уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 пункт дислокации украинской бригады в Донецкой народной республике. Этот объект находился в промышленной зоне на окраине Константиновки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 авг
- Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
- 31 июл
- Триколор над Часов Яром: как ВС РФ освобождали город
- 3 июл
- ВС РФ освободили населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области
- 29 июн
- ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР
- 27 июн
- Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
- 26 июн
- Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
- 26 июн
- ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону противника в ДНР
- 25 июн
- ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР
- 24 июн
- Российская армия освободила Дылеевку в ДНР
- 14 июн
- Российские военные освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР
Читайте также
94%
Нашли ошибку?