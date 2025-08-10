Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников

Сейчас женщина находится под присмотром сына.

Ольга Тарасова, мама футболиста Дмитрия Тарасова, стала жертвой мошенников и потеряла шесть миллионов рублей. Об этом спортсмен рассказал 5-tv.ru.

Схема, по которой действовали аферисты, оказалась классической. Спортсмен рассказал, что все началось еще 5 августа. Злоумышленники вышли на связь с пожилой женщиной, заявив, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» был взломан. Об этом Ольга узнала из сообщений якобы службы поддержки. Женщина захотела разобраться, в чем дело, и сама позвонила преступникам.

«Они взяли ее под гипноз», — говорит Дмитрий.

На протяжении трех дней женщина была уверена, что общается с сотрудником ФСБ Александром Сергеевичем Громовым. А тем временем преступник умело «выкачивал» из пенсионерки миллионы. Когда деньги на счету Ольги закончились, она под действием чар продала свою машину и даже влезла в огромные долги.

Все это время Ольга ни разу не позвонила своим родственникам, в том числе и знаменитому сыну. Причина — сотрудник ФСБ запретил это делать.

«Я думаю, вычислить преступников не удастся. За имущество, которое мама продала, действуя по указке мошенников, вроде есть шанс побороться. Даже если не получится вернуть, то ничего страшного. Главное, что все живы и здоровы», — заключил Тарасов.

После того, как женщина пришла в себя, то испытала сильный шок. Сейчас Ольга, по словам спортсмена, живет с ним, посещает психотерапевта и пьет лекарства.

История Ольги Тарасовой вызвала большой резонанс. В соцсетях в комментариях под последней публикацией Тарасова многие делятся своими похожими случаями. Это еще раз доказывает, насколько важно сохранять бдительность и ни под каким предлогом не доверять звонкам с неизвестных номеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники массово клонируют сайты банков и мессенджеров.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.