«Ситуация критическая»: ВСУ усилили обстрелы ЗАЭС и промзоны вокруг станции

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 52 0

ВСУ усилили обстрелы Запорожской АЭС и промзоны вокруг станции

«Ситуация критическая»: ВСУ усилили обстрелы ЗАЭС и промзоны вокруг станции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Персонал и инфраструктура находятся под постоянной угрозой из-за участившихся атак.

Ситуация на территории Запорожской атомной электростанции стала критической из-за почти ежедневных обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом 10 августа заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, сообщает РИА Новости.

По словам представителя станции, интенсивность атак возросла за последнюю неделю, удары фиксируются как по промышленной зоне, так и по прилегающим территориям. Постоянные обстрелы, подчеркнула Яшина, негативно сказываются на моральном состоянии сотрудников и представляют прямую угрозу для жизни людей и сохранности объектов станции.

Она уточнила, что в ходе атаки 9 августа погиб мирный житель, а также под обстрел попали сотрудники МЧС, которые работали на месте после предыдущих ударов. Ранее, в 2024 году, несколько работников станции получили ранения при ликвидации последствий атаки на подстанцию «Радуга».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли промышленную зону Энергодара, на территории которой находятся объекты Запорожской АЭС — транспортный цех и типография. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
«Думала, я молодая и красивая»: Виктория Боня показала целюлит
15:15
«Роскосмос» показал спутниковые снимки извержения Ключевской сопки
15:05
Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
14:50
Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников
14:32
CNN: Зеленский посетит Аляску во время встречи Путина и Трампа
14:14
«Килограммы на боках»: Прилучный и Брутян поделились тренировками в отпуске

Сейчас читают

«Сам бы послушал»: Рома Зверь назвал свою любимую песню
«Впереди сложная дипломатическая работа»: политолог оценил вероятные итоги встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс