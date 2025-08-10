«Уже едем домой»: фигуристку Александру Трусову с сыном выписали из роддома

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 58 0

Фигуристку Александру Трусову с сыном выписали из роддома

Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Вильф; Telegram/ Alexandra Trusova / avtrusovaofficial; 5-tv.ru

Имя малыша молодые родители пока не раскрывают.

Российскую фигуристку Александру Трусову выписали с сыном из роддома. Счастливая мама уже находится дома с малышом в окружении близких.

Имя малыша молодые родители пока не раскрывают, но Трусова предложила фанатам поучаствовать в «угадайке», пообещав вскоре раскрыть секрет.

«Мы выписались из роддома, уже едем домой. А вы пока пишите предположения, как же мы назвали нашего сыночка», — обратилась к подписчикам спортсменка в своем Telegram-канале.

В одном из ранних постов пара делилась, что имя для ребенка было выбрано задолго до рождения, сразу после того, как стало известно, что у них будет мальчик.

В своем первом посте после родов Трусова призналась, что беременность и роды дались ей сложнее, чем она ожидала, но подчеркнула, что все испытания стоили того момента, когда она впервые взяла сына на руки. 

Отец малыша, фигурист Макар Игнатов, тоже поделился эмоциями, отметив, что до сих пор не может поверить в происходящее.

«Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий… Это был самый счастливый день в моей жизни», — написал фигурист.

