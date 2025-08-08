Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе

Журналист Axios Равид: правительство Израиля утвердило решение Нетаньяху по Газ
Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas
Такое развитие событий может стать первым шагом к полной оккупации анклава.
Кабинет безопасности Израиля одобрил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газы, расположенного в одноименном анклаве. Об этом в социальной сети X написал журналист портала Axios Барак Равид, сославшись на собственный источник.
«Кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Нетаньяху об оккупации города Газа», — сообщил он.
Несколькими днями ранее на портале Ynet появилась информация о подготовке Израилем плана по полной оккупации сектора Газа. Авторы материала подчеркивали, что власти страны готовятся к активным боевым действиям на всей территории анклава. Более того, как заявили в правительстве, военные придут даже в те районы, где удерживаются заложники.
Тогда же представители палестинского движения ХАМАС сообщали о готовности к переговорам о всеобъемлющем соглашении по Газе. Планировалось, что этот договор положит конец вооруженному конфликту в секторе Газа и приведет к освобождению всех заложников, а также откроет возможность вернуться к обсуждению давних требований ХАМАС,
Ранее, писал 5-tv.ru, исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп признал, что израильская сторона не выполняет условия соглашения, заключенного в июле с Евросоюзом (ЕС) для облегчения гуманитарной ситуации жителей сектора Газа.
