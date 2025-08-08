Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе

|
Рита Цветкова
Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Такое развитие событий может стать первым шагом к полной оккупации анклава.

Кабинет безопасности Израиля одобрил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газы, расположенного в одноименном анклаве. Об этом в социальной сети X написал журналист портала Axios Барак Равид, сославшись на собственный источник.

«Кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Нетаньяху об оккупации города Газа», — сообщил он.

Несколькими днями ранее на портале Ynet появилась информация о подготовке Израилем плана по полной оккупации сектора Газа. Авторы материала подчеркивали, что власти страны готовятся к активным боевым действиям на всей территории анклава. Более того, как заявили в правительстве, военные придут даже в те районы, где удерживаются заложники.

Тогда же представители палестинского движения ХАМАС сообщали о готовности к переговорам о всеобъемлющем соглашении по Газе. Планировалось, что этот договор положит конец вооруженному конфликту в секторе Газа и приведет к освобождению всех заложников, а также откроет возможность вернуться к обсуждению давних требований ХАМАС,

Ранее, писал 5-tv.ru, исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп признал, что израильская сторона не выполняет условия соглашения, заключенного в июле с Евросоюзом (ЕС) для облегчения гуманитарной ситуации жителей сектора Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

