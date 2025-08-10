«Я вам перезвоню»: актриса Эмма Томпсон отказала Трампу в свидании

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 62 0

Актриса Эмма Томпсон отказала Трампу в свидании в 1995 году

«Я вам перезвоню»: актриса Эмма Томпсон вспомнила как отказала Трампу в свидании

Фото: www.globallookpress.com/Nick Zonna

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда фильмов о Гарри Поттере считает, что могла бы изменить ход американской истории, если бы согласилась на эту встречу.

Британская актриса Эмма Томпсон в 1995 году отказала Дональду Трампу в свидании, еще до начала его политической карьеры. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», — вспомнила 66-летняя Томпсон во время выступления на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.

Актриса, исполнившая роль Сибиллы Трелони в фильмах о Гарри Поттере, рассказала, что Трамп пригласил ее на ужин в день ее развода с актером Кеннетом Бранной.

«Он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я ответила: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню», — рассказала Томпсон.

В публикации отмечается, что примерно в тот период Трамп развелся со своей супругой Марлой Мейплз и активно расширял свою империю недвижимости, увеличивая свои владения в сфере недвижимости в центральных районах Нью-Йорка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Светлана Пермякова рассказала о причинах конфликтов в своей семье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:08
Бурный брак: Эмбер Херд лишила Джонни Деппа куска пальца
19:34
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
19:16
Один глаз больше другого: Дана Борисова показала лицо после пластики
18:57
«Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине
18:42
«Я вам перезвоню»: актриса Эмма Томпсон отказала Трампу в свидании
18:23
Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
«Лены больше нет»: родственница отравившейся чачей в Сочи женщины о трагедии
Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс