«Я вам перезвоню»: актриса Эмма Томпсон отказала Трампу в свидании

Звезда фильмов о Гарри Поттере считает, что могла бы изменить ход американской истории, если бы согласилась на эту встречу.

Британская актриса Эмма Томпсон в 1995 году отказала Дональду Трампу в свидании, еще до начала его политической карьеры. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», — вспомнила 66-летняя Томпсон во время выступления на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.

Актриса, исполнившая роль Сибиллы Трелони в фильмах о Гарри Поттере, рассказала, что Трамп пригласил ее на ужин в день ее развода с актером Кеннетом Бранной.

«Он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я ответила: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню», — рассказала Томпсон.

В публикации отмечается, что примерно в тот период Трамп развелся со своей супругой Марлой Мейплз и активно расширял свою империю недвижимости, увеличивая свои владения в сфере недвижимости в центральных районах Нью-Йорка.

