«Я в себе ломаю очень многое»: из-за чего в семье Светланы Пермяковой возникают конфликты

Сейчас в отношениях Светланы Пермяковой с дочерью не все гладко. Как звезда справляется со сложным периодом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Светлана Пермякова откровенно рассказала о трудностях в воспитании дочери-подростка. Из-за чего в их семье возникают конфликты? Какие качества артистка пытается привить Варваре? Как звезда справляется со стрессом? И участвует ли в жизни девочки ее родной отец? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Светлана Пермякова уже спит и видит, как переедет до конца лета в свой уютный загородный дом. Звезда сериалов призналась, что заботы по хозяйству для нее лучший отдых.

«И огурцы уже растут, и помидоры уже подходят. Животноводство, куреводство, гусеводство. Это все есть. Когда дом, там особо не до загорания. Пойдешь на грядку встанешь, панамку наденешь и что-нибудь пополешь», — поделилась актриса.

Работа на участке, по словам звезды, способствует и похудению, и, что немаловажно, борьбе со стрессом. А его в последнее время у нее хватает. Насыщенный гастрольный график, светские мероприятия не дают Пермяковой расслабиться и вдохнуть полной грудью. Но больше всего, по мнению артистки, ее изнуряют вечные баталии с дочерью, которой этим летом исполнилось 13 лет.

«У нас замечательный, прекраснейший подростковый пубертат, поэтому я наслаждаюсь каждым днем. Если девушки себя помнят в этот замечательный возраст, они сами понимают, как их там колбасило, куда бросало, и что они не понимали, что с ними происходит. Поэтому сейчас мы через это все проходим», — заявила Светлана Пермякова.

Варвара — единственный и долгожданный ребенок артистки. Она родила ее уже в 40-летнем возрасте от помощника Максима Скрябина. Но семьи с мужчиной на 18 лет моложе у звезды не получилось. Пермяковой пришлось в одиночку содержать и воспитывать дочь.

«Мужчины сейчас стали очень инфантильными, очень слабыми. В большинстве. Пусть многие не обижаются, но это так. Нашелся бы какой-нибудь такой олигарх, такой красивый мужчина, можно даже некрасивый. Неважно. Но главное, чтобы, знаете, так сказал: иди, поживи недельку хотя бы, ничего не делай, наслаждайся, Я с удовольствием, но, к сожалению, такого нет. Приходится работать самой», — высказалась артистка.

Варвара, по словам звезды, никогда не отличалась покладистым характером. За эти годы между ними случалось всякое. Бывали ссоры. К примеру, наследнице не понравилось, что мамы часто не бывает дома. А Пермякова никак не могла приучить дочь к порядку.

«Если я ухожу на работу, прошу ее помыть посуду, подмести, пропылесосить, Все выполняется, но иногда мы забываем», — поделилась она.

Но по сравнению с тем, что происходит в их семье сейчас, бытовые проблемы кажутся Светлане Пермяковой цветочками. Актриса уже не знает как реагировать на манипуляции, внезапные смены настроения и повышенную эмоциональность дочери.

«Она у меня очень, как сказать, целостная такая, цельная личность, поэтому ее невозможно сломать», — отметила знаменитость.

Актриса не приемлет наказаний и давления родительским авторитетом. Она пытается найти подход к подростку.

«Она сказала: Варя. Никакой Варвары. Варя. Я уважаю ее принципы. Мы соблюдаем некие правила, и это очень важно. Она просит к себе, и я в то же время говорю Варе, прошу к себе уважения. С ней нужно разговаривать, ее нужно переубеждать, если это надо», — рассказала Светлана Пермякова.

Главным залогом спокойствия в доме актриса считает терпение и, конечно, любовь. Она старается максимально участвовать в жизни дочери и быть на ее стороне. Но бывает, что нервы знаменитости все же сдают. Тогда артистка отправляет Варю к папе, с которым сохранила дружеские отношения.

«Проблемы есть, как и у всех, мы не лишены этих проблем, но мы разговариваем. И самое главное — это разговаривать, не упустить ни единого шанса, знаете, не упустить ни единого денька, не дать плохому шансу проникнуть в наши отношения. Сложный характер, конечно, но миримся. Я в себе ломаю очень многое, думаю, что Варя прислушивается», — уточнила знаменитость.

Артистка не отчаивается. Она уверена: со временем взаимоотношения в семье наладятся. Варвара, по ее словам, очаровательная и талантливая девушка. Она поет, танцует и рисует. Светлана Пермякова вкладывает много сил в ее развитие. Но актриса сомневается, что наследница, как и мама, свяжет свою жизнь с кино.

«Она картавит у меня. Это у нас наследственное по папе. Папа у нее тоже хорошо, наш папа Максим, картавит. Я думала, что получится все четко, „р“ хороший будет, но, к сожалению. Артистка с картавостью — не совсем хорошо. Это я как профессионал говорю. Но сейчас наш кинематограф может все что угодно сделать. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, она больше с режиссурой», — предположила звезда.

Актриса решила, что не будет вмешиваться в жизнь Варвары и предоставит ей право самой выбирать себе профессию. Для Светланы Пермяковой важнее, чтобы дочь выросла счастливым человеком.