Сенатор Грэм* выступил за обмен территориями между Россией и Украиной

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 498 0

Однако, по его мнению, это может произойти при одном условии.

Сенатор Грэм* выступил за обмен территориями между Россией и Украиной

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* в комментарии для NBC News заявил, что урегулирование конфликта на Украине неизбежно потребует территориальных уступок. Однако, как он подчеркнул, любые обмены возможны только после предоставления Киеву надежных гарантий безопасности.

«Будут некоторые обмены территориями, но только после того, как появятся гарантии безопасности для Украины. <…> Цель президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа — навсегда положить конец этому», — заявил Грэм.

Он отметил, что хочет быть честным со своей аудиторией, и добавил, что «Россия не пойдет на Киев».

Официальный Киев ранее неоднократно заявлял, что любые территориальные уступки неприемлемы.

Прежде вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении американского лидера Дональда Трампа прекратить финансирование конфликта на Украине.

Он указал, что это связано с несколькими причинами — желанием главы Белого дома урегулировать кризис дипломатическим путем и нежеланием американцев продолжать тратить свои деньги на поддержание конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
В Турции после сильного землетрясения обрушилось более десяти зданий
21:12
Причиной гибели Бутусова могло стать мертвое волнение в Черном море
20:58
Сенатор Грэм* выступил за обмен территориями между Россией и Украиной
20:34
Умер бывший гитарист Стаса Михайлова Роман Ефанов
20:25
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
20:08
Бурный брак: Эмбер Херд лишила Джонни Деппа куска пальца

Сейчас читают

В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс