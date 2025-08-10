«Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине

Президент США выступает за мирное урегулирование кризиса.

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, поскольку американцам надоело тратить свои налоговые средства на это. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием (конфликта. — Прим. ред.) на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», — отметил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Как отметил Вэнс, Трамп убежден, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий.

Вице-президент США подчеркнул, что если европейские страны хотят закупать оружие у американских производителей для помощи Украине, то Вашингтон не против, однако финансировать это самостоятельно Белый дом не намерен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп намерен вывести США из украинского конфликта. Президент США уже предпринимает усилия, направленные на завершение конфликта, и надеется добиться результата.

