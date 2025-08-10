«Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 67 0

Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине

Вэнс: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент США выступает за мирное урегулирование кризиса.

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, поскольку американцам надоело тратить свои налоговые средства на это. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием (конфликта. — Прим. ред.) на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», — отметил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Как отметил Вэнс, Трамп убежден, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий.

Вице-президент США подчеркнул, что если европейские страны хотят закупать оружие у американских производителей для помощи Украине, то Вашингтон не против, однако финансировать это самостоятельно Белый дом не намерен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп намерен вывести США из украинского конфликта. Президент США уже предпринимает усилия, направленные на завершение конфликта, и надеется добиться результата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Встреча Путина и Трампа
10 авг
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
10 авг
Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа
10 авг
CNN: Зеленский посетит Аляску во время встречи Путина и Трампа
10 авг
Путин обсудил переговоры с США с президентом Таджикистана Рахмоном
10 авг
«Россия — наш сосед»: как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
10 авг
Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США
10 авг
WР: США пока не приглашали Зеленского на переговоры Путина и Трампа на Аляске
10 авг
Политолог указал на заблуждение ЕС в отношении реального положения дел на Украине
10 авг
Трамп открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским
10 авг
Европа перестает быть центром мира: политолог о символичности выбора места для встречи Путина и Трампа
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:08
Бурный брак: Эмбер Херд лишила Джонни Деппа куска пальца
19:34
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
19:16
Один глаз больше другого: Дана Борисова показала лицо после пластики
18:57
«Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине
18:42
«Я вам перезвоню»: актриса Эмма Томпсон отказала Трампу в свидании
18:23
Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
«Лены больше нет»: родственница отравившейся чачей в Сочи женщины о трагедии
Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс