Подразделения Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступательные действия в Донецкой Народной Республике (ДНР), расширяя зону контроля после взятия города Часов Яр. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«После освобождения Часова Яра мы видим, что здесь сейчас сместилось внимание уже, и есть активное продвижение к селу Майское», — заявил Пушилин.

По его словам, российские войска также ведут бои на юго-западном и юго-восточном направлениях от Константиновки. Уже освобожден населенный пункт Яблоновка, наблюдается продвижение в районах Полтавки и Русинова Яра. Кроме того, фиксируются успехи в районе Щербиновки, несмотря на сложные условия.

На красноармейском направлении российские силы действуют широким фронтом вдоль трассы Красноармейск–Доброполье. Как подчеркнул Пушилин, ситуация для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске стремительно ухудшается.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

