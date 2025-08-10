Пушилин сообщил об активном продвижении ВС РФ к селу Майское в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Ситуация для боевиков ВСУ ухудшается сразу на нескольких участках фронта.

Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ к селу Майское в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступательные действия в Донецкой Народной Республике (ДНР), расширяя зону контроля после взятия города Часов Яр. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«После освобождения Часова Яра мы видим, что здесь сейчас сместилось внимание уже, и есть активное продвижение к селу Майское», — заявил Пушилин.

По его словам, российские войска также ведут бои на юго-западном и юго-восточном направлениях от Константиновки. Уже освобожден населенный пункт Яблоновка, наблюдается продвижение в районах Полтавки и Русинова Яра. Кроме того, фиксируются успехи в районе Щербиновки, несмотря на сложные условия.

На красноармейском направлении российские силы действуют широким фронтом вдоль трассы Красноармейск–Доброполье. Как подчеркнул Пушилин, ситуация для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске стремительно ухудшается.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Белокурый ангел: как изменился красавчик из «Голубой лагуны» за 45 лет
22:47
Пушилин сообщил об активном продвижении ВС РФ к селу Майское в ДНР
22:37
Страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным
22:03
Дима Билан сплясал на крыше трактора в Ленинградской области
21:26
В Турции после сильного землетрясения обрушилось более десяти зданий
21:12
Причиной гибели Бутусова могло стать мертвое волнение в Черном море

Сейчас читают

Дима Билан сплясал на крыше трактора в Ленинградской области
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс