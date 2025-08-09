Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

|
София Головизнина
София Головизнина

Об успехах российской армии рассказали в Минобороны РФ,

Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска освободили Яблоновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

