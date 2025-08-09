Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
Об успехах российской армии рассказали в Минобороны РФ,
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские войска освободили Яблоновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
