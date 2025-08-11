«Хочется работать, хочется жить»: актер Роман Попов заявил о рецидиве рака мозга

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

актер Роман Попов заявил о рецидиве рака мозга

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/Роман Попов Official/romkapopoff; 5-tv.ru

Диагноз вернулся к звезде сериала «Полицейский с Рублевки» вместе с осложнениями.

Комедийный актер Роман Попов заявил о рецидиве рака мозга. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В 2019 году не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров я смог победить диагноз. Но случился рецидив, вернулся диагноз. И не один, а с осложнениями», — поделился Попов.

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» повреждены синапсы мозга, отвечающие за зрение и, частично, за слух.

«Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить…» — добавил актер.

Роман Попов объявил о сборе средств, которые могли бы помочь в его лечении — он надеется, что в ближайшие месяцы сможет вернуться к работе, но пока, к сожалению, он не в состоянии самостоятельно передвигаться и даже принимать пищу.

Ранее актер рассказывал о борьбе с лишним весом. Килограммы актер начал набирать из-за проблем с щитовидной железой. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

