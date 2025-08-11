В Госдуме предложили включить ожирение в список социально значимых заболеваний

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Рекомендацию вынесли на рассмотрение Правительству РФ.

В Госдуме предложили включить ожирение в список социально значимых заболеваний

Фото: 5-tv.ru

Депутаты Госдумы из партии «Новые люди» предлагают включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Об этом пишет ТАСС. Журналисты ссылаются на текст резолюции по итогам круглого стола на тему проблемы ожирения в России.

В Госдуме рекомендовали Правительству РФ рассмотреть инициативу.

Также будет изучено предложение ввести нулевую ставку по образовательным кредитам. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с соответствующим запросом. Политик обратил внимание на то, что в 2025-2026 учебном году средняя стоимость обучения в вузах выросла на 10%. А ценник за программы среднего профессионального образования может доходить до 200 тысяч и больше. В таких условиях «долговая нагрузка может оказаться критичной для семей с низким доходом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят обложить налогами продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Существует настороженность по поводу здоровья российской молодежи, и необходимо принять действенные меры для его укрепления. Введение акциза может значительно замедлить рост ожирения и побудить россиян вести более здоровый образ жизни, считают авторы инициативы.

